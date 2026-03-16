Referendum Giustizia, quello che c’è da sapere per esercitare il proprio voto a Empoli

Nelle giornate di domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo 2026 dalle 7 alle 15, in Italia si voterà per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Essendo un referendum costituzionale (ex art. 138 della Costituzione), non è richiesto il raggiungimento del quorum di partecipazione. Potranno votare esclusivamente elettrici ed elettori italiani.

Ad Empoli si recheranno alle urne 35.090 elettori.

Per esercitare il diritto di voto, è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

IL QUESITO REFERENDARIO - “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?”.

APERTURE STRAORDINARIE – In occasione del referendum, l’ufficio elettorale comunale di Empoli (piazza del Popolo n. 33 piano terra) effettuerà le seguenti aperture straordinarie (senza appuntamento): venerdì 20 marzo ore 9-18 , sabato 21 marzo ore 9-18, domenica 22 marzo ore 7-23, lunedì 23 marzo ore 7-15.

Per quanto riguarda le carte di identità, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (via Giuseppe del Papa n. 41) sarà aperto (senza appuntamento): venerdì 20 marzo dalle 8 alle 13.30 e dalle 15 alle 18, sabato 21 marzo dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica 22 marzo dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 e lunedì 23 marzo dalle 8 alle 13.30.

VOTO ASSISTITO - Gli elettori fisicamente impediti a esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nella sezione dedicata, sul sito istituzionale dell’Ente (https://elezioni.comune.empoli.fi.it/), sono specificate tutte le informazioni utili.

Al fine di consentire l’immediato rilascio dei certificati medici per votare con l’assistenza di un accompagnatore, nei giorni 19-20-21-22 marzo 2026, l’azienda sanitaria locale garantirà la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

TRASPORTO SEGGI - Per facilitare l’esercizio del diritto di voto il Comune di Empoli garantisce speciali servizi di trasporto gratuito dalla residenza al seggio, nei giorni delle votazioni, grazie alla disponibilità dei volontari delle associazioni Misericordia e Pubbliche Assistenze di Empoli, garantendo il servizio nei seguenti orari: domenica 22 marzo 2026 dalle 9 alle 12 (Misericordia di Empoli) e dalle 15 alle 19 (Pubbliche Assistenze Empoli). Lunedì 23 marzo 2026, il servizio sarà a cura della Misericordia di Empoli, in orario dalle 9 alle 12.

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri telefonici: Misericordia 0571 7255 e Pubbliche Assistenze Empoli 0571 9806.

Per tutte le informazioni consultare il link: https://elezioni.comune.empoli.fi.it/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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