Referendum Giustizia: successo per l'incontro pubblico del Comitato 'Sì Riforma' a Fucecchio

Si è svolto nella mattina di sabato 14 a Fucecchio l'incontro pubblico promosso dal Comitato territoriale 'Sì Riforma', nato nelle scorse settimane per dare voce anche sul territorio alle ragioni del Sì al referendum del 22 e 23 marzo 2026.

L'iniziativa ha registrato ampia presenza di pubblico ed ha avuto l'obiettivo di offrire ai cittadini un momento di informazione chiaro e concreto sui principali punti della riforma, con particolare attenzione ai temi della separazione delle carriere dei magistrati, al sorteggio dei componenti del CSM ed alla creazione di un’Alta Corte disciplinare.

Durante l’incontro sono intervenuti: l'Avv. Roberto Casella, del Foro di Firenze, che ha illustrato l’evoluzione del processo e l’importanza della separazione ordinamentale tra magistratura requirente e giudicante ed il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudio Gemelli che ha inquadrato il percorso politico-istituzionale della riforma e il suo impatto sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La giornata ha visto la presenza tra il pubblico e il contributo inaspettato, ma graditissimo di Alessio Spinelli ex Sindaco di Fucecchio e attualmente Consigliere del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Il nostro intento è contribuire a un confronto nel merito, evitando che lo strumento referendario venga trasformato in un voto puramente politico -, dichiara l'Avv. Francesco Banchelli, Coordinatore territoriale di Fucecchio del Comitato Si Riforma -. Crediamo che la riforma renderà la giustizia più trasparente e credibile, condizione necessaria per rafforzare la fiducia dei cittadini".

Fonte: Comitato Si Riforma Fucecchio - Ufficio Stampa

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