Referendum, le info da Certaldo sul voto

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(foto gonews.it)

Il Comune di Certaldo informa tutti i cittadini che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, lo Sportello Unico – Ufficio Elettorale (Borgo Garibaldi, 37) effettuerà i seguenti orari di apertura straordinaria per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, dei duplicati e per gli adempimenti connessi:

Venerdì 20 marzo 2026: 9.00 – 18.00

Sabato 21 marzo 2026: 9.00 – 18.00

Domenica 22 marzo 2026: 7.00 – 23.00

Lunedì 23 marzo 2026: 7.00 – 15.00

Orari di voto:

Domenica 22 marzo 2026: 7.00 – 23.00

Lunedì 23 marzo 2026: 7.00 – 15.00

Documenti necessari: tessera elettorale e documento di identità valido (compresa la ricevuta della carta di identità elettronica).

Dislocazione dei seggi elettorali:

Scuola Elementare, Piazza della Libertà: sezioni 1, 2, 3, 4

Scuola Materna, Via Bruno Ciari: sezioni 5, 6, 7, 8

Scuola Materna, Via Amendola: sezioni 9, 10, 11, 12, 13

Scuola Elementare, Loc. Fiano, Via Firenze: sezione 14

Tutti i plessi sono privi di barriere architettoniche. Gli elettori non deambulanti, se la propria sezione non è accessibile, potranno votare presso le sezioni dotate di apposita cabina per portatori di handicap: sezioni 2, 5, 13 e 14.

Rilascio/ritiro tessera elettorale:
Presso lo Sportello Unico – Ufficio Elettorale sono disponibili le tessere non consegnate per neo iscritti, cittadini che hanno raggiunto la maggiore età, acquisito la cittadinanza italiana o trasferito la residenza.

Coloro che hanno:

esaurito gli spazi della tessera;

smarrito o subito il furto della tessera (in caso di furto presentare denuncia alle autorità competenti);

possono ottenere il rilascio immediato della nuova tessera senza appuntamento.

Si raccomanda agli elettori di verificare per tempo il possesso e lo stato della tessera elettorale per evitare ritardi nei giorni immediatamente precedenti le elezioni.

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