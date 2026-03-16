Referendum sulla giustizia, evento conclusivo del Comitato per il No di Capraia e Limite

Il Comitato per il NO al referendum di Capraia e Limite conclude la Campagna referendaria il 19 marzo alle ore 19 con un "incontro-aperitivo" presso la Casa del Popolo di Limite in Via Dante, 62. "È stato oltre un mese di partecipati incontri che si sono svolti in tutti i Circoli ARCI del Comune, a cui hanno partecipato politici, magistrati ed Avvocati", che negli appuntamenti con la cittadinanza "hanno spiegato in maniera circostanziata ed approfondita tutti gli aspetti e le criticità della Riforma Costituzionale con cui vengono cambiati 7 Articoli della Costituzione e minato il principio fondamentale dell'autonomia della Magistratura rispetto al potere Esecutivo e Legislativo. Non sono mancate le risposte a falsificazioni e strumentalizzazioni che hanno cercato da parte dei sostenitori del SI di spostare la discussione sul terreno dell'efficienza della Giustizia che non viene minimamente affrontato dalla Riforma stessa, - proseguono dal Comitato - addebitando con attacchi talvolta oltre il limite della temerarietà alla Magistratura cui sono state attribuite responsabilità per azioni dipendenti esclusivamente da applicazioni di leggi e norme istituite, con provvedimenti anche recentissimi, dallo stesso governo in carica". Per il Comitato "molto chiaramente sono emersi i reali problemi dovuti alla mancanza di risorse umane ed economiche inerenti al tema della Giustizia, che richiederebbe provvedimenti concreti senza ricorrere a forzature della nostra Costituzione che più che modificata andrebbe applicata".

Nella locandina ospiti e altre informazioni dell'evento.

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