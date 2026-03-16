Rotary Castelfranco dona attrezzature alla Rsa Selene Menichetti dopo spettacolo benefico

Il progetto del Club Rotary Castelfranco di sotto Valdarno inferiore di sostenere la RSA Selene Menichetti di Castelfranco tramite la realizzazione di uno spettacolo teatrale di beneficenza è giunto a conclusione con la prima consegna di strumenti e beni utili al benessere degli ospiti. E’ doveroso ricordare che la realizzazione dello spettacolo teatrale, che ha visto registrare il sold out, è stata possibile grazie dalla preziosa disponibilità e collabrazione del gruppo teatrale “ Four Red Roses” che con la piece “Maldamore” ha allietato la serata dedicata alla Selene Menichetti raggiungendo il cuore degli spettatori fra i quali molti ospiti della RSA accompagnati e amorevolmente accuditi da familiari e dal personale della struttura.

Il ricavato dello spettacolo è stato tutto devoluto al progetto e la prima tranche dei beni destinati alla scopo sono stati consegnati dal Presidente del Club Rotary Castelfranco ing. Riccardo Ganni, alla presenza di numerosi ospiti, dei Dirigenti e degli operatori della struttura, rappresentanti dei parenti degli ospiti, tutori, car giver, di alcuni componenti la Compagnia teatrale “Red Four Roses”, di rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Castelfranco e di rappresentanti della USL.

Il Club Rotary Castelfranco ringrazia tutti coloro che con il loro supporto ed entusiasmo hanno consentito la realizzazione del progetto il cui valore umano e simbolico va ben oltre l’atto materiale di donare beni utili agli ospiti di una RSA, in particolare ricordiano, Monica Andreani Direttrice della RSA, Irene Corsi Direttrice Cap Melograno, Maria Vignola animatrice in rappresentanza di tutti gli operatori, Serena Castellani della Sciarada Industria conciaria spa che ha sostenuto con generosità il progetto, Rita Scarselli per l’Organismo di rappresentanza dei parenti, tutori e car giver, Lucia Pucci presidente del gruppo teatrale “Four Red Roses”, Filomena De Donato Assessore del comune di Castelfranco, Adriano Marianelli della ASL Toscana centro. Un ringraziamento speciale vogliamo indirizzarlo a Franco Moriani che a nome di tutti gli ospiti della RSA ha donato al Club Rotary di Castelfranco una bella e significativa composizione artistica in ricordo dell’evento.

Una giornata importante quella vissuta al Selene Menichetti che ha visto stringersi interno ad una RSA un gran numero di persone a testimonianza della attenzione di intera comunità, una giornata a cui farà seguito fra qualche settimana un’altro momento di solidarietà per una ulteriore consegna di materiale di utilità per gli ospiti.

Fonte: Rotary club Castelfranco di sotto Valdarno inferiore

Notizie correlate