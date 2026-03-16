Santa Croce sull'Arno: aperture straordinarie dell'anagrafe per certificati elettorali e carte d'identità elettroniche

Venerdì 20 marzo, sabato 21, e domenica 22 l'ufficio anagrafico del comune di Santa Croce sull'Arno rimarrà aperto al pubblico, venerdì e sabato dalle 8 alle 18 e domenica dalle 7 alle 23. Durante l'apertura gli impiegati saranno a disposizione dei cittadini, per il rilascio del certificato elettorale e del duplicato per quegli elettori che lo avessero smarrito.

Nello stesso orario però l'ufficio sarà a disposizione dei cittadini anche per il rilascio della carta d'identità elettronica per tutti coloro che hanno ancora il documento cartaceo in vista della scadenza del 3 agosto. Da quella data (3 agosto 2026) infatti tutte le carte di identità cartacee non avranno più validità, né per gli uffici, né per le forze dell'ordine, né tanto meno per l'espatrio.

Il comune di Santa Croce sull'Arno, da mesi ha avviato una campagna finalizzata a informare i cittadini di questa scadenza e metterli in condizione di rinnovare la carta di identità, passando al formato elettronico per evitare file e disagi negli ultimi giorni di validità del documento cartaceo.

"Abbiamo pensato con l'ufficio anagrafe – spiega il sindaco Roberto Giannoni - di ottimizzare il tempo di apertura dell'anagrafe per gli obblighi elettorali, dando la possibilità ai cittadini di venire in comune anche per il rinnovo della carta di identità. Molti hanno già recepito il nostro invito e si sono avvalsi delle aperture straordinarie della anagrafe, come quelle del sabato mattina per il rinnovo del documento. Questa settimana sarà possibile fare la carta d'identità elettronica oltre che negli orari soliti, il venerdì e il sabato pomeriggio e la domenica dalle 7 alle 23, penso che possa essere un'opportunità magari per quei cittadini che fino a ora hanno trovato difficoltà a venire in municipio negli orari di apertura".

Per il rilascio della carta d'identità elettronica basta presentarsi in comune con il vecchio documento e poi a tutto il resto penso l'ufficio. Il costo della pratica è di 22 euro. Il documento verrà spedito a casa dopo circa 5 giorni lavorativi direttamente dal ministero, con tutti i codici utili ad utilizzarlo nelle pratiche digitali.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa