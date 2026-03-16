È previsto a Marina di Carrara lo sbarco dei migranti soccorsi dalla nave umanitaria Sea Watch 5, che nelle ultime ore ha recuperato decine di persone nel Mediterraneo centrale. L’imbarcazione si dirige verso il porto toscano dopo aver tratto in salvo complessivamente 85 migranti, di cui 54 soccorsi nella giornata precedente e altri 40 nelle operazioni successive.

Nella mattinata del 16 marzo, nove persone con condizioni sanitarie critiche sono state evacuate d’urgenza a Lampedusa con l’intervento della Guardia costiera. Tra loro anche una bambina in gravi condizioni.

"Era in severa ipotermia, abbiamo temuto per la sua vita" ha riferito la ong, spiegando che il trasferimento è stato disposto per garantire cure immediate a terra.

Le autorità italiane hanno indicato come porto di sbarco Marina di Carrara, decisione contestata dall’organizzazione umanitaria: "Le autorità italiane ci impongono una lunga ed estenuante navigazione verso Marina di Carrara, quattro giorni di viaggio per persone stremate, che hanno bisogno di assistenza medica a terra. Chiediamo un porto più vicino per non ledere i diritti di chi già ha sofferto troppo", ha dichiarato la Sea Watch.

La nave si trovava nelle ore successive nelle vicinanze di Lampedusa per completare le operazioni di evacuazione sanitaria prima di proseguire verso la Toscana.