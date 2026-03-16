Scooterista morto a Livorno: indagata l'automobilista per omicidio stradale

È indagata per omicidio stradale la donna che ieri mattina, alla guida della sua auto, si è scontrata con lo scooter di un uomo di 39 anni, deceduto nell'incidente.

La polizia municipale sta ancora ricostruendo la dinamica dello scontro. Entrambi i veicoli coinvolti, l'auto e lo scooter, sono stati posti sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti.

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