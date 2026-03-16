'Navigare la complessità': alla Scuola Superiore Sant'Anna parte la prima edizione della rassegna

Un percorso di incontri che aiuta a tracciare nuove rotte possibili dentro il mare aperto della contemporaneità, offrendo soluzioni per interpretare un mondo sempre più complesso. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa organizza la prima edizione della rassegna ‘Navigare la complessità - Incontri con chi racconta il mondo che cambia’, in programma alla sede centrale della Scuola giovedì e venerdì 20 marzo 2026.

In un tempo in cui i fenomeni globali appaiono sempre più interconnessi e difficili da interpretare, la rassegna nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione e di confronto sui grandi temi del mondo contemporaneo. Geopolitica, salute, economia, inclusione e trasformazioni sociali saranno al centro di una serie di incontri pensati per approfondire le dinamiche che stanno ridefinendo il nostro presente.

Gli ospiti di questa prima edizione sono Roberta Villa, giornalista scientifica esperta sui temi della salute, il giornalista Francesco Semprini, inviato internazionale del quotidiano La Stampa, e Luca Freschi, CEO di Fody Fabrics, società benefit e startup innovativa a vocazione sociale.

Ogni ospite dialogherà con docenti della Scuola Sant'Anna, in un confronto aperto che unisce ricerca e divulgazione.

“Navigare la complessità” si propone così come una bussola culturale per studentesse e studenti, cittadine e cittadini: un percorso di incontri che, tappa dopo tappa, fornisca strumenti di lettura più chiari e rigorosi per orientarsi in una realtà segnata da rapidi cambiamenti, incertezze e nuove sfide globali.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione. Il ciclo di eventi si svolge nell'ambito di "MERITA, la rete per il talento", progetto finanziato dal PNRR.

Il programma dei tre incontri

Giovedì 19 marzo 2026 - Ore 18.00 presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant'Anna

Roberta Villa, giornalista scientifica, in dialogo con Giuseppe Vergaro, professore associato della Scuola Superiore Sant'Anna.

Dialogo sulla complessità della prevenzione e sul valore di un approccio scientifico alla salute. L’incontro esplora come la prevenzione efficace si basi su evidenze, stili di vita sani e controlli mirati, aiutando a comprendere meglio il rapporto tra benefici, rischi e scelte informate per il benessere individuale e collettivo.

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Venerdì 20 marzo 2026 - Ore 17.00 presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant'Anna

Francesco Semprini, inviato internazionale de La Stampa, in dialogo con Francesca Capone, professoressa associata della Scuola Superiore Sant'Anna.

Da oltre un decennio Francesco Semprini racconta conflitti e crisi geopolitiche da tutto il mondo. L’incontro alla Scuola è dedicato al cambiamento dell’informazione nei moderni scenari di conflitto, dove rapidità, tecnologia e propaganda ridefiniscono il modo di raccontare la realtà: un confronto sulle difficoltà di ottenere output accurati e affidabili in condizioni di crisi complessa, tra disinformazione e pressione mediatica.

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Venerdì 20 marzo 2026 - Ore 18.00 presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant'Anna

Luca Freschi, CEO di Fody Fabrics, in dialogo con Elena Vivaldi, ProRettrice alle Politiche per l'inclusione, la disabilità e la Parità di genere, e Alberto Di Minin, Preside della classe accademica di Scienze Sociali.

Fody Fabrics è una società benefit e start-up innovativa a vocazione sociale che promuove un modello di impresa ad impatto positivo per risolvere più problemi contemporaneamente: valorizzare le rimanenze produttive, evitare scarti ad impatto negativo per l’ambiente, offrire opportunità formative e lavorative a persone svantaggiate. L’incontro riflette su come inclusione e sostenibilità possano diventare leve concrete di innovazione e sviluppo, in un’ottica di valorizzazione delle persone ed economia circolare.

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Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna - Ufficio Stampa