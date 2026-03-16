Scuole al teatro Pacini di Fucecchio per lo spettacolo tributo a Luana D'Orazio

Grande partecipazione e forte coinvolgimento degli studenti questa mattina al Nuovo Cinema Teatro Pacini di Fucecchio, dove si è svolto lo spettacolo di teatro civile “Elle come Luana”, tributo alla giovane operaia Luana D'Orazio, scomparsa tragicamente sul lavoro nel maggio 2021.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Fucecchio, ha visto una numerosa partecipazione di studenti delle scuole del territorio, che hanno riempito il teatro e seguito con grande attenzione e partecipazione la rappresentazione, trasformando l’evento in un importante momento di riflessione collettiva sul tema della sicurezza sul lavoro e della tutela della dignità delle persone.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Ugo De Vita, nasce con la collaborazione della madre di Luana, Emma Marrazzo, che ha contribuito alla costruzione del testo portando la propria testimonianza e partecipando all’incontro con gli studenti.

La mattinata si è rivelata un grande successo sia per partecipazione che per intensità, con i ragazzi che hanno dimostrato sensibilità e attenzione verso un tema di grande attualità. Il coinvolgimento delle scuole, in particolare degli studenti della secondaria di primo grado “Montanelli Petrarca”, ha confermato l’importanza di iniziative culturali e formative capaci di parlare alle nuove generazioni e di stimolare una riflessione profonda su diritti, lavoro e sicurezza. Dopo la fine della coinvolgente performance di Ugo De Vita, studenti e studentesse hanno letto una serie di pensieri dedicati a Luana, culmine di una mattinata particolarmente commovente. L'amministrazione comunale ha voluto donare al professor De Vita una targa ricordo per questa mattinata, mentre Emma Marrazzo ha regalato agli studenti dei piccoli pensieri proprio in ricordo della figlia (oltre a donare una targa alla sindaca di Fucecchio). Le classi coinvolte sono state: 1^A, 1^C, 1^G e 1^I.

L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall’amministrazione comunale per promuovere la consapevolezza dell'importanza della sicurezza sul lavoro tra i più giovani, attraverso eventi culturali e momenti di incontro che coinvolgono attivamente il mondo della scuola e la comunità.

L'ente comunale ringrazia chi ha collaborato all'ottima riuscita dell'iniziativa e studenti e professori per la presenza.

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