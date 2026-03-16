Servizio civile universale, 42 posti alla Asl Toscana sud est: domande entro il 4 aprile 2026

Pubblicato il bando 2026 del Servizio civile universale, al quale, anche quest’anno, la Asl Toscana sud est aderisce con 42 posti disponibili. Il Servizio civile universale è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. I volontari saranno impegnati per 12 mesi nelle sedi Asl delle province di Arezzo, Grosseto e Siena.

Due i progetti attivati dalla Sud est. Il primo, “Chiedimi! sono qui per te!”, è dedicato al supporto ai cittadini nell’utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali sanitari, con attività di affiancamento per facilitare l’accesso ai servizi online e migliorare l’inclusione digitale. Il secondo, “Io sono pronto. E tu?”, riguarda invece l’accoglienza e l’orientamento degli utenti nei Pronto soccorso e si inserisce nell’ambito di altri progetti già realizzati in passato con l’obiettivo di migliorare l’informazione e il supporto ai cittadini nelle aree di emergenza-urgenza.

Il Servizio civile universale rappresenta per i giovani un’opportunità di impegno civico, formazione e crescita personale, permettendo allo stesso tempo di contribuire concretamente al miglioramento dei servizi rivolti alla comunità.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14 dell’8 aprile 2026 attraverso la piattaforma online del Servizio civile universale. Il bando è consultabile anche sul sito dell’Asl alla pagina https://www.uslsudest.toscana.it/come-fare-per/servizio-civile/servizio-civile-universale-2026 o direttamente dalla homepage.

I posti sono distribuiti nelle diverse sedi aziendali del territorio della Asl Toscana sud est.

Per informazioni più dettagliate è inoltre possibile chiamare il servizio Punto Informazione al numero 0575- 379120 o scrivere alla mail servizio.civile@uslsudest.toscana.it.

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