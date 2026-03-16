Si schianta con l'auto e prende fuoco: muore 71enne nell'Aretino

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L'incidente è avvenuto a Policiano. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e mezzi di soccorso, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare

Tragedia a Policiano, una frazione del comune di Arezzo, dove questa mattina un uomo di 71 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo quanto appreso, l'auto dell'uomo sarebbe uscita di strada intorno alle 9.50, finendo per schiantarsi contro una rimessa per attrezzi. L'impatto ha provocato l'incendio del veicolo, e le fiamme hanno coinvolto anche la struttura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, che hanno domato le fiamme, e la polizia municipale con quattro pattuglie per i rilievi del caso. Erano presenti anche l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Castiglion Fiorentino e l'automedica di Arezzo.

Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Le autorità stanno conducendo accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

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