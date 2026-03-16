SintesiMinerva racconta dieci anni del servizio Pronto Badante: il convegno in Valdinievole

Il progetto Pronto Badante della Regione Toscana sarà al centro di un seminario che si terrà mercoledì 18 marzo dalle 15 alle 17 al Centro Auser, in piazza Bonamici 13 a Pieve a Nievole (PT). Un momento di confronto organizzato dalla cooperativa sociale SintesiMinerva, in collaborazione con la Società della Salute Valdinievole (SdS) e la Regione Toscana, per raccontare un servizio che da dieci anni rappresenta un sostegno per la persona anziana che si trova in difficoltà e per la sua famiglia.

Il seminario – con inizio alle ore 15 – si aprirà con i saluti istituzionali della presidente della SdS Valdinievole, Simona De Caro, a seguire Stefano Lomi, direttore della SdS Valdinievole delineerà il progetto Badante nella filiera dei servizi di cura; Serena Giacomelli, responsabile servizio anziani della SdS Valdinievole presenterà “La guida ai servizi e il lavoro integrato con il terzo settore”. Per la Regione Toscana sarà presente Alberto Zanobini che parlerà degli sviluppi del progetto.

L’incontro sarà l’occasione per la cooperativa sociale SintesiMinerva, gestore del servizio Pronto Badante fin dalla prima edizione nel 2016, di presentare i dati di dieci anni di attività. “Sono numeri significativi – sottolinea Alice Ricotta, responsabile area cura di SintesiMinerva – quelli che presenteremo. Dati che ci raccontano un territorio dove la popolazione invecchia, in Valdinievole gli indici di vecchiaia e di dipendenza degli anziani sono superiori alla media regionale toscana. L’analisi fatta evidenzia una domanda costante, sopra le 300 unità all’anno, con un’utenza in prevalenza femminile nella fascia d'età 86-90 anni. Tra i beneficiari del servizio le patologie più frequenti sono la demenza, le fratture e la depressione”.

“Il servizio Pronto Badante – evidenzia Michela Bini, coordinatrice del progetto per SintesiMinerva – è vicino ai bisogni delle persone. Dal momento della chiamata al Numero Unico Regionale 055 43830000 un operatore interviene entro 48 ore, dando una risposta concreta e tempestiva a chi si trova a gestire una fragilità per la prima volta. Se sussistono inoltre i requisiti potrà essere attivato anche un sostegno economico, una tantum, per l’avvio di un rapporto di lavoro”.

A moderare i lavori del seminario sarà la presidente di SintesiMinerva, Cristina Dragonetti: “Questo seminario è l’occasione per fare il punto sui primi dieci anni di attività del servizio Pronto Badante, un supporto concreto rivolto agli anziani fragili, alle loro famiglie e ai caregiver. Un intervento rapido che si attiva nei momenti di necessità e che negli anni ha dimostrato una solida capacità operativa, sia per le chiamate di presa in carico sia per l’utilizzo dei libretti famiglia. L’invecchiamento della popolazione rende sempre più evidente l’importanza di servizi di questo tipo, destinati a diventare ancora più centrali nel sistema di assistenza”.

L’incontro è aperto a chiunque voglia conoscere il funzionamento del servizio e le opportunità di supporto per anziani, famiglie e caregiver.

Fonte: SintesiMinerva

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