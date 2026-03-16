Bambini e bambine della primaria di Montopoli ospiti a Radio Lady e gonews!

Dalla 5ªB della scuola elementare Galileo Galilei, nel comune di Montopoli in Val d'Arno, fino a via Ponzano, a Empoli, per scoprire la magia della radio. Bambine e bambini, accompagnati dalle maestre Carla, Sara, Adriana e Elisabetta, sono andati fino da Cristina Ferniani ai microfoni di Buongiorno Lady, su Radio Lady.

Hanno parlato in dirette e si sono mostrati spigliatissimi e parecchio in gamba. La visita didattica si è trasformata per loro in un momento indimenticabile in cui hanno parlato delle loro passioni e si sono trasformati in speaker per qualche minuto.

Bambini e bambine sono andati in redazione a gonews.it, ospitata nel medesimo stabile, e parlato con il direttore Giovanni Mennillo per saperne di più di come si fa un giornale e del mestiere di giornalista.

Di seguito il doppio video della partecipazione.



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