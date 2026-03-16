Successi per Aquateam Nuoto Cuoio alle World Series: "Fieri dei nostri atleti"

Appena concluso il Campionato Italiano e Tappa Mondiale delle World Series per la Finp a Lignano Sabbiadoro. L’Asd Aquateam Nuoto Cuoio è fiera di raccontare i successi raggiunti!

Gareggiano per i colori della nostra Società quattro atleti che hanno avuto l’accesso grazie ai loro tempi di qualifica.

Il nuovo arrivato Alessio Fabio, ex triatleta che ha iniziato con noi un nuovo percorso sportivo: siamo stati felici di farlo nuotare in un contesto internazionale di livello così elevato. Sappiamo che la soddisfazione raggiunta in questa occasione lo spingerà oltre limiti inimmaginabili.

Martina Alfei che quest’anno ha alzato l’asticella cimentandosi in gare davvero impegnative come i 200 misti e i 400 stile libero, portando a casa un argento e un bronzo.

Stefania Gemignani che sale sul podio 3 volte: con due ori 100 stile libero e 50 dorso oltre ad un argento nei 50 stile libero.

Giovanni Turini ha potuto nuotare meno gare quest’anno ma porta a casa anche lui il suo fantastico bronzo nella sua specialità, i 50 rana.

Siamo estremamente fieri dei nostri ragazzi, li ringraziamo tutti per le conferme che ci hanno reso, per l’impegno che mettono negli allenamenti, per esprimere sempre al massimo le loro abilità e potenzialità. È un piacere credere in voi!

Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono a partire dagli sponsor: Ostuni Carrozzeria, New Elettritalia, Maiora Piscine e poi coloro che nel tempo hanno fatto donazioni a sostegno delle attività. Ringraziamo Sport e Salute di San Miniato che ci ha concesso l’uso del pulmino per la trasferta, e veramente tutti quelli che ci seguono e che ci incoraggiano con i loro sorrisi e complimenti. Fondamentali!

Prossima tappa: Campionato Regionale Fisdir a Buonconvento domenica 22 Marzo, seguiteci!

Fonte: Asd Aquateam Nuoto Cuoio

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