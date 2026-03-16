Un weekend 'medagliato' per Judo Kodokan Empoli

Fine settimana ricco di medaglie per il Judo Kodokan Empoli che ha visto i suoi atleti, grandi e piccoli, impegnati a Piombino. Sabato cinque atleti empolesi sono saliti sul tatami della Città del ferro per conquistare il pass per la fase finale della Coppa Italia. A fine giornata tutti sono tornati a casa con la qualificazione e una medaglia al collo: Tosi Lorenzo, Tosi Francesco e Kutivadze Giorgi con l’oro; Lippi Guglielmo con la medaglia d’argento e Guidi Mattia con il bronzo. Alla fase finale, grazie al loro piazzamento nella ranking list nazionale, parteciperanno anche Lippi Gherardo e Manenti Giulio. La finale vedrà quindi un nutrito gruppo di atleti empolesi impegnati in questa importante manifestazione.

Nel pomeriggio di sabato si è svolto anche il Campionato Regionale Cinture Colorate, che ha visto impegnati gli atleti meno esperti in una competizione dedicata a tutte le fasce di età agonistiche. Anche qui, ottima la prova del gruppo empolese: Niccolò Bacciarelli conquista la medaglia d’oro, Saracini Andrea sale sul podio con il bronzo, mentre Loria Jacopo si ferma ai piedi del podio dopo una buona prestazione. Per tutti loro questo rappresenta l’inizio di un percorso di crescita sportiva ricco di impegno, esperienza e soddisfazioni.

La giornata di domenica è stata poi dedicata alle competizioni dei più piccoli, appartenenti alla fascia pre-agonistica del judo. Sul tatami sono saliti 12 piccoli judoka empolesi che, al termine della giornata, sono tornati a casa con risultati davvero incoraggianti.

Primi classificati: Sani Anita, Di Scala Denise, Innocenti Margherita, Costanzo Mattia, Gori Edoardo e Nepharidze Luka. Secondi classificati: Attanasio Mirko, Ammanati Davide, Nepharidze Mia e Totaj Marco. Terzi classificati: Laurenza Pietro e Garcia Castellino Yosnai.

Per tutti loro è stata una giornata di sport, crescita e divertimento, vissuta con entusiasmo e grande spirito di squadra.

Fonte: Ufficio stampa