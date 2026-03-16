Il rapporto tra esseri umani e natura, le trasformazioni del pianeta e la responsabilità delle società contemporanee nei confronti degli ecosistemi saranno al centro dell’incontro "Noi siamo natura, l’uomo come parte del sistema vivente', in programma all’Università di Pisa nell’ambito della rassegna 'San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale', progetto culturale promosso dall’Ateneo attraverso l’Ufficio del Rettore e il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC).

All'incontro interverranno Chiara Mariti, professoressa associata di Fisiologia, e Mario Tozzi, geologo e ricercatore del CNR, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo. Modererà l’incontro Vincenzo Miragliotta, professore ordinario di Anatomia Veterinaria e direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie.

Nel solco dell’eredità francescana, che invita a riconoscere una fraternità estesa a tutte le creature, l’iniziativa propone una riflessione sul rapporto tra l’essere umano e il sistema vivente di cui fa parte. L’uomo non è separato dalla natura, ma è inserito in una rete complessa di relazioni biologiche, ambientali e culturali che richiedono consapevolezza e responsabilità. Ripensare questa relazione significa interrogarsi sui modelli di sviluppo, sulla tutela degli ecosistemi e sulla necessità di costruire un equilibrio più sostenibile tra attività umane e ambiente naturale.

L’Università di Pisa, attraverso iniziative come questa, promuove un dialogo tra saperi scientifici, filosofici e umanistici, nella convinzione che la comprensione delle grandi questioni ambientali richieda uno sguardo interdisciplinare capace di unire ricerca, divulgazione e responsabilità civica. Mario Tozzi è geologo e primo ricercatore del CNR. Divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo, è membro del Consiglio scientifico del WWF ed è Cavaliere della Repubblica Italiana. Dal 2013 al 2023 è stato presidente del Parco dell’Appia Antica. Tra le numerose trasmissioni che ha condotto ricordiamo Gaia – Il pianeta che vive, in onda su Rai 3 dal 2001 al 2006; Terzo Pianeta, sempre su Rai 3, dal 2007 al 2008; La gaia scienza (insieme al Trio Medusa), in onda su La7 dal 2009 al 2010; Fuoriluogo, in onda su Rai 1 dal 2014 al 2017. Dal 2019 conduce su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta.

Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo L’Italia intatta. Viaggio nei luoghi italiani non alterati dagli uomini e fermi nel tempo (2018), Come è nata l’Italia. All’origine della grande bellezza (2019), Uno scomodo equilibrio. Uomini, virus e pandemie (2021), Mediterraneo inaspettato (2022), editi da Mondadori. Nel 2023, per Einaudi Ragazzi, ha pubblicato Perché il clima sta cambiando?. Per Rai Libri è autore di Un’ora e mezzo per salvare il mondo (con Lorenzo Baglioni, 2020).

L’incontro si inserisce in un calendario ricco e articolato che, da febbraio ad aprile 2026, anima la città con eventi e nomi di primo piano del panorama culturale italiano. Spettacoli teatrali, lectio magistralis, concerti, mostre, proiezioni cinematografiche e attività didattiche compongono le diverse sezioni del programma.

I posti disponibili risultano esauriti. I biglietti già prenotati saranno validi per l’ingresso entro le ore 16:30; dopo tale orario, qualora si rendessero disponibili alcuni posti, questi saranno assegnati alle persone eventualmente presenti in attesa.

L’evento sarà trasmesso anche in streaming al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=GRjwo2lYqp0

Tutte le informazioni sulla rassegna e il programma completo degli appuntamenti sono consultabili sul sito ufficiale: www.sanfrancesco2026.unipi.it

LA RASSEGNA

Con il patrocinio di

San Francesco 1226-2026 - Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi

Regione Toscana

Regione Toscana - Consiglio Regionale

Provincia di Pisa

Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Ambito di Pisa

Comune di Pisa

Fondazione Pisa

Camera di Commercio Toscana Nord Ovest

Unione Industriale Pisana

Con il contributo di

Regione Toscana

Consiglio Regionale Toscana

Comune di Pisa

Farmacie Comunali Pisa

Museo della Grafica

Fondazione Pisa

Pala Todisco

Acque

Retiambiente

Con il sostegno e la collaborazione di

Opera della Primaziale Pisana

Media partner

Qn – La Nazione

Mobility partner

AT Autolinee Toscane

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa