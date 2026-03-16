Use vince a Borgomanero, il coach: "Successo di gruppo"

Basket Basket
Condividi su:
Leggi su mobile

Seconda vittoria consecutiva contro una squadra di prima fascia a cinque giornate dalla fine della regular-season. L’Use Computer Gross si presenta alla volata finale con quattro punti alla vigilia magari non preventivati ma arrivati con due prestazioni perfette. Dopo la grande serata con Siena, la conferma a Borgomanero su un campo tradizionalmente difficile e contro una squadra fatta di giovani a dir poco interessanti.
”Abbiamo strappato altri due punti in su un campo che in passato è stato per noi difficilissimo dando continuità alla vittoria con Mens Sana di settimana scorsa – attacca coach Luca Valentino - una partita fin da subito sui ritmi alti che avevamo immaginato e che nel secondo tempo abbiamo sicuramente controllato meglio soffocando un po' quello che è lo stile di gioco di Borgomanero. Oltre che per la vittoria, sono contento per l'apporto di tutti i ragazzi presenti. Mi riferisco anche e soprattutto ai più giovani Marini e Regini che, insieme agli altri, sono riusciti a condividere responsabilità e dare qualcosa in più compensando l'assenza di De Leone, per noi fondamentale. Ora dobbiamo restare con i piedi per terra perché il vero campionato inizia per noi adesso ed ogni partita è una finale”.
Alla fine, infatti, mancano cinque partite. Un ciclo che inizia sabato sera nell’importantissimo derby interno con Legnaia e che vedrà i biancorossi poi in casa con Virtus Siena a Genova e fuori a Torino ed Arezzo. L’obiettivo sono i playoff.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Notizie correlate

Basket
Basket
15 Marzo 2026

Il bis dell'Use: vittoria sul campo di Borgomanero

No, la vittoria con la Mens Sana non è stata un caso. L’Use Computer Gross concede subito il bis su un campo, quello di Borgomanero, che mai in passato aveva [...]

Basket
Basket
13 Marzo 2026

Use Computer Gross contro Borgomanero, Quartuccio: "Match delicato"

L’ideale sarebbe ripetere la splendida prestazione con Siena, ma meglio tenere i piedi per terra anche perché la trasferta che attende domenica alle 18 l’Use Computer Gross è piuttosto difficile. [...]

Basket
Basket
11 Marzo 2026

L'Abc Castelfiorentino ospita la final four di Coppa Toscana

Venerdì 3 e sabato 4 aprile il PalaBetti ospiterà la final four della Coppa Toscana di serie C maschile – Trofeo “Alfredo Piperno”. A contendersi la coppa saranno Abc Castelfiorentino, Union Prato, Sancat Firenze e Prato Dragons, che nello [...]



Tutte le notizie di Basket

<< Indietro

torna a inizio pagina