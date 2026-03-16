Use vince a Borgomanero, il coach: "Successo di gruppo"

Seconda vittoria consecutiva contro una squadra di prima fascia a cinque giornate dalla fine della regular-season. L’Use Computer Gross si presenta alla volata finale con quattro punti alla vigilia magari non preventivati ma arrivati con due prestazioni perfette. Dopo la grande serata con Siena, la conferma a Borgomanero su un campo tradizionalmente difficile e contro una squadra fatta di giovani a dir poco interessanti.

”Abbiamo strappato altri due punti in su un campo che in passato è stato per noi difficilissimo dando continuità alla vittoria con Mens Sana di settimana scorsa – attacca coach Luca Valentino - una partita fin da subito sui ritmi alti che avevamo immaginato e che nel secondo tempo abbiamo sicuramente controllato meglio soffocando un po' quello che è lo stile di gioco di Borgomanero. Oltre che per la vittoria, sono contento per l'apporto di tutti i ragazzi presenti. Mi riferisco anche e soprattutto ai più giovani Marini e Regini che, insieme agli altri, sono riusciti a condividere responsabilità e dare qualcosa in più compensando l'assenza di De Leone, per noi fondamentale. Ora dobbiamo restare con i piedi per terra perché il vero campionato inizia per noi adesso ed ogni partita è una finale”.

Alla fine, infatti, mancano cinque partite. Un ciclo che inizia sabato sera nell’importantissimo derby interno con Legnaia e che vedrà i biancorossi poi in casa con Virtus Siena a Genova e fuori a Torino ed Arezzo. L’obiettivo sono i playoff.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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