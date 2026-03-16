Vertenza l'Alba, c'è l'accordo tra sindacati e ditta individuata per il reintegro

Si è svolto oggi pomeriggio un nuovo incontro del tavolo istituzionale sulla vertenza L’Alba, un confronto che ha confermato ancora una volta l’unità di intenti tra tutti i partecipanti.

Allo stesso tempo, è emersa la necessità di disporre di un ulteriore periodo di tempo per definire con precisione le forme e le modalità — anche sotto il profilo contrattuale — con cui i singoli committenti, potranno conferire le proprie commesse al soggetto che fungerà da veicolo e strumento per la soluzione occupazionale.

Un elemento certamente importante emerso dall’incontro di oggi è che il soggetto individuato, come possibile strumento di soluzione della crisi aziendale, ha già raggiunto un accordo con il sindacato Sudd Cobas, che prevede la riassunzione di 9 dipendenti provenienti dall’azienda L’alba.

La concretizzazione di questo percorso è legata alla conclusione della fase più propriamente privata e commerciale, che riguarda la partecipazione effettiva dei committenti agli obiettivi del tavolo e al conferimento delle commesse alla ditta individuata.

“Si tratta quindi di un passo importante verso la soluzione della vertenza. Resta però la necessità di qualche giorno in più per definire tutti i dettagli e consolidare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti al grande obiettivo del tavolo – dichiara il presidente della Provincia Simone Calamai - Un obiettivo che non è solo quello di favorire il reimpiego dei lavoratori provenienti dall’azienda L’Alba, ma anche quello di dimostrare, per la prima volta con un percorso come questo, che a Prato, grazie alla collaborazione tra lavoratori, sindacati, imprese committenti e istituzioni, è possibile costruire soluzioni condivise e dare piena dignità al lavoro lungo tutta la filiera, anche nelle attività più complesse e delicate. Registriamo con favore l’accordo tra i rappresentanti dei lavoratori e la ditta individuata che si è resa disponibile al reintegro occupazionale”.

Il tavolo tornerà a riunirsi la prossima settimana, lunedì 23 marzo. In questi giorni continueranno gli incontri bilaterali tra la ditta individuata e le società committenti, utili a definire gli ultimi passaggi contrattuali tra le parti. "L’auspicio è che in quella sede si possa arrivare alla conclusione definitiva del percorso, con un esito positivo che consenta la riassunzione dei lavoratori coinvolti" conclude Calamai.

Fonte: Provincia di Prato

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