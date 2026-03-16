Viareggio, controlli sulla movida: sanzioni, sequestri e irregolarità in due locali del litorale

Stretta dei Carabinieri del Comando provinciale di Lucca sulla sicurezza dei locali pubblici e delle attività di intrattenimento. Dopo i controlli svolti nei giorni scorsi ad Altopascio, le verifiche si sono concentrate a Viareggio, nell’ambito delle attività coordinate dalla Prefettura per garantire il rispetto delle norme nei pubblici esercizi, soprattutto in vista dell’aumento delle presenze turistiche.

L’operazione ha coinvolto i Carabinieri della Compagnia di Viareggio, i reparti speciali dell’Arma – Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) e Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) – insieme a Vigili del fuoco, Polizia locale e Ausl Toscana Nord Ovest, con controlli mirati in due locali del litorale.

Nel primo esercizio sono state riscontrate diverse criticità, tra cui porta di emergenza chiusa a chiave e segnaletica di sicurezza insufficiente. I Vigili del fuoco effettueranno ulteriori accertamenti sugli impianti del gas della cucina. Il Nil ha inoltre rilevato la presenza di telecamere interne senza autorizzazione e la mancanza della sorveglianza sanitaria per i dipendenti.

Nel secondo locale è stata contestata l’organizzazione di pubblico spettacolo in assenza della SCIA antincendio. I controlli del Nas, con il supporto dell’Ausl, hanno riguardato anche un magazzino esterno adibito allo stoccaggio di alimenti, che è stato inibito all’uso per gravi carenze igienico-sanitarie. Sono state elevate sanzioni per circa 3.000 euro e sequestrati 50 chilogrammi di carne e prodotti ittici congelati impropriamente, poiché il locale era privo di abbattitori e presentava irregolarità nella documentazione HACCP.

Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare eventuali responsabilità penali a carico dei proprietari e dei gestori delle strutture controllate.