Weekend di controlli sulle strade di Cecina: otto denunce

Fine settimana di controlli notturni quello appena trascorso a Cecina e dintorni da parte dei carabinieri. Su strade principali e aree più periferiche i militari hanno controllato 60 persone, 28 veicoli, 2 esercizi commerciali e durante le verifiche per la salvaguardia della sicurezza stradale e il contrasto all'illegalità, otto persone sono state denunciate.

Nel corso del servizio un 50enne e un 25enne sono stati denunciati in stato di libertà, rispettivamente per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e possesso di oggetti atti allo scasso poiché sono stati rinvenuti un coltello e dei grimaldelli. Dai controlli in strada eseguiti con l'etilometro tre automobilisti, due uomini e una donna tra 25 e 55 anni, sono stati trovati alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti (tra 0,6 e 1,27 g/l): denunciati per guida in stato di ebbrezza, è scattato l'immediato ritiro della patente.

Altri due automobilisti sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi al test dell’etilometro. In particolare un 65enne che, proseguono i carabinieri in una nota, nonostante presentasse una chiara sintomatologia si è opposto all’alcoltest proposto dagli operanti, circostanza che ha comportato, oltre alla denuncia, il ritiro immediato della patente ed il sequestro amministrativo del mezzo. Analoga vicenda ha visto protagonista un 45enne, fermato alla guida di un motociclo, che ha rifiutato di eseguire il test tossicologico per verificare l’eventuale assunzione di stupefacenti. Un 50enne, pregiudicato di origini extracomunitarie, è stato denunciato per essere fuggito all’alt dei carabinieri nella zona industriale di Rosignano.

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