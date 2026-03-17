Abc Castelfiorentino, ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend6

UNDER 19 GOLD

Si chiude con un successo che blinda il terzo posto in classifica la seconda fase dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti superano Montemurlo con un perentorio 70-42. Dopo un primo quarto in cui la gara stenta a decollare, i gialloblu iniziano ad allungare nella seconda frazione, andando al riposo lungo sul 29-22. Ma è al rientro dagli spogliatoi che l’Abc scava il solco, piazzando un break di 21-9 che, di fatto, mette l’ipoteca già alla terza sirena.

Adesso sosta in attesa del calendario della terza ed ultima fase valida per la Coppa Toscana.

Abc Castelfiorentino – Lions Montemurlo 70-42

Tabellino: Garbetti, Ticciati 19, Baldi 4, Vallerani 12, Leti 2, Marchetti 16, Carzoli 4, Ciulli 2, Bini 7, Paniccià 4, Kamberaj, Niccolini. All. Corbinelli. Ass. Cicilano, Rastelli.

Parziali: 10-9, 29-22 (19-13), 50-31 (21-9), 70-42 (20-11)

UNDER 15 ECCELLENZA

Pesante sconfitta a Livorno per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che cedono il passo all’Us per 71-64. Prestazione sottotono quella dei gialloblu, che nonostante un buon avvio e una prima parte sempre in controllo (28-38 all’intervallo), nella ripresa spengono l’interruttore lasciando così spazio alla rimonta locale. Rimonta che si concretizza nell’ultima frazione, quando Livorno ha ormai salda l’inerzia e allunga, per poi gestire la volata finale.

Prossimo impegno domenica 22 marzo alle 11:30 al PalaBetti contro Valdelsa.

Us Livorno – Abc Castelfiorentino 71-64

Tabellino: Macchi 3, Nardi 11, Giovannoni 17, Bellesi, Mannocci 7, Profeti 9, Faffi, Falorni 11, Bertelli 6. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 14-22, 14-16, 24-16, 19-10

UNDER 13 REGIONALE

Tornano a sorridere i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al PalaBetti chiudono la pratica Prato Dragons sul 56-41. Gara subito indirizzata dai gialloblu, che toccano il +10 alla prima sirena per poi andare al riposo lungo sul 32-18. Al rientro in campo l’Abc tiene saldo il controllo, così non basta la reazione laniera nell’ultimo quarto per mettere in discussione il finale.

Prossimo impegno sabato 21 marzo alle 15:30 sul parquet dello Scuola Basket Arezzo.

Abc Castelfiorentino – Pall. Prato Dragons 56-41

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, De Simone, Lisi, Bagnoli, Profeti, Allegra, Arzilli, Costa, Lucchesi, Delli Carri, Asta. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 16-6, 16-12, 14-7, 10-16

MINIBASKET

Weekend entusiasmante per il settore minibasket Abc, che ha visto scendere in campo i gruppi Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli.

Bis di vittorie per le due squadre Esordienti, maschile e femminile: i ragazzi di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, impegnati al PalaBetti, hanno fatto la voce grossa su Bottegone, mentre le ragazze di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli hanno espugnato il parquet di Lucca. Doppio successo anche per gli Aquilotti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli: il gruppo Big si è imposto a Montespertoli, il gruppo Open ha superato Legnaia a domicilio. Sconfitta al fotofinish nel derby casalingo per gli Aquilotti Small 2016 di Tommaso Barlabà e Giammarco Filippini, che hanno ceduto il passo all’Use Empoli, mentre gli Scoiattoli Small 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong sono stati tra i protagonisti del torneo 3c3 organizzato dal Dlf Firenze, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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