Adotta uno spazio pubblico a Montopoli, al via le domande per cittadini e associazioni

Aiuole, rotatorie, fioriere e spazi verdi, al via l’avviso che permette a cittadini, cittadine di prendersi cura di alcuni spazi di Montopoli e frazioni. È stata pubblicata sul sito del Comune la documentazione per l’adozione di aree verdi e spazi pubblici, un progetto che permette a soggetti esterni di contribuire attivamente al decoro del territorio.

L’iniziativa nasce in seguito all’approvazione del nuovo Regolamento comunale e alla recente individuazione di un primo elenco di aree che possono essere oggetto di affidamento.

Cosa si può adottare? Non solo parchi e giardini. L'adozione può riguardare aiuole, fioriere, panchine, bacheche e arredi urbani. Sebbene il Comune abbia già individuato una lista di spazi pronti per l'affidamento, i cittadini hanno la possibilità di proporre aree diverse o ulteriori, che saranno valutate dalla giunta comunale per verificarne l'interesse pubblico.

I soggetti affidatari si occuperanno, a titolo gratuito, della manutenzione ordinaria (sfalcio erba, pulizia, irrigazione) o di veri e propri interventi di riqualificazione (piantumazione di fiori e alberi, inserimento di nuovi arredi), sempre previo parere tecnico degli uffici comunali. L’obiettivo è elevare lo standard di cura del verde pubblico, promuovendo il senso di appartenenza alla comunità.

«In questi mesi abbiamo ricevuto diverse richieste da parte di privati cittadini e imprese per l’adozione di uno spazio verde – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore al decoro Andrea Marino – diverse persone che si sono rese disponibili a prendersi cura di luoghi a loro cari. L’adozione dei beni pubblici da parte dei privati si vuol basare su un concetto di amministrazione condivisa per la cura e la responsabilizzazione di tutti e tutte nei confronti del bene pubblico».

Per garantire la tutela del patrimonio ambientale, il regolamento prevede il divieto assoluto di utilizzare pesticidi e diserbanti e l’obbligo di rispettare le specie vegetali già presenti. Ogni intervento dovrà essere coerente con il profilo ecologico dell’area e non sarà possibile installare manufatti (come gazebo o giochi) senza autorizzazione preventiva. L’avviso e l’elenco delle aree da adottare sono consultabili sul sito del Comune.

Le domande devono pervenire entro il 30 aprile 2026 attraverso una delle seguenti modalità: a mano all’Ufficio URP, raccomandata in busta chiusa con dicitura “domanda per affidamento aree verdi comunali” o pec all’indirizzo info@pec.comune.montopoli.pi.it

A questo link tutta la documentazione: https://servizi.comune.montopoli.pi.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idschedaam=1733&ispea=False&anno=2026&idsezione=100&permalink

Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa

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