Al via le iscrizioni agli asili nido comunali cerretesi

Al via le iscrizioni agli asili nido comunali a Cerreto Guidi. E’ possibile iscriversi dal 1° al 30 aprile 2026 per l’anno educativo 2026/2027. Le iscrizioni sono riservate ai bambini che compiono un anno entro il 31 agosto 2026 (per l’inserimento nei mesi di settembre/ottobre) e ai bambini che compiono un anno dal 1° settembre al 31 dicembre 2026 (per l’inserimento nel mese di gennaio 2027), residenti nel Comune di Cerreto Guidi.

All’asilo nido “Pappa e Ciuccio” di Stabbia, sono disponibili 15 posti, di cui 4 a tempo normale e 11 a tempo corto (il 20% dei posti a tempo normale e corto sono riservati alla graduatoria di gennaio 2027).

All’asilo nido “Il Lupo e il Grillo” di Bassa sono invece disponibili 8 posti, di cui 4 a tempo normale e 4 a tempo corto (il 20% dei posti a tempo normale e corto sono riservati alla graduatoria di gennaio 2027).

Per iscrivere i bambini ai nidi d’infanzia comunali, entrambi i genitori devono compilare la domanda esclusivamente on line, collegandosi al seguente link https://cerretoguidi.simeal.it/sicare/benvenuto.php

dal 1° al 30 aprile prossimi.

Qualora i genitori si trovino in difficoltà nella registrazione e compilazione della domanda, possono prendere un appuntamento con l’Ufficio URP del Comune di Cerreto Guidi, tel. 0571/906234.

Il personale educativo incontrerà i genitori per presentare i servizi alla prima infanzia del Comune di Cerreto Guidi. Gli incontri sono organizzati prendendo appuntamento con l’Ufficio URP del Comune (tel. 0571/906234). Le visite saranno possibili Giovedì 9 aprile dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e Sabato 18 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa