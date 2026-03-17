Alla Camera di commercio Pistoia-Prato disponibili 6 posti a tempo indeterminato

Economia e Lavoro Prato
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La Camera di commercio di Pistoia-Prato avvia concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 6 Istruttori 'Assistente'

Nuova opportunità di impiego nel settore pubblico per il territorio di Pistoia e Prato. La Camera di commercio di Pistoia-Prato ha avviato un concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 6 Istruttori, profilo professionale “Assistente”.

I nuovi assunti saranno inquadrati nell'Area degli Istruttori secondo il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali.
I candidati che supereranno la selezione saranno assegnati alla sede di Pistoia o di Prato e potranno essere inseriti in diversi ambiti operativi: dai processi di Direzione e Supporto a quelli legati ai servizi Anagrafici e Tutela del Mercato, fino a quelli Promozionali.

Requisiti
Al concorso può partecipare chi ha almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale).

Modalità di candidatura
Le domande si presentano esclusivamente online attraverso il Portale InPAhttps://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c170dcc2c32a4804b587e6d088446a1fentro martedì 14 aprile 2026.

Fasi di selezione
Il concorso prevede prova scritta e una prova orale. In caso di un alto numero di domande, potrà esserci anche una prova preselettiva.

Riserve
Il bando prevede specifiche riserve di legge: uno dei posti è riservato agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito e altri due posti sono riservati a favore dei militari volontari delle Forze Armate. Nel caso in cui tali posti non siano coperti dai riservatari, saranno coperti dai candidati idonei non riservatari.

Informazioni e contatti
Il bando integrale e tutte le comunicazioni ufficiali sono disponibili sul sito istituzionale della Camera di commercio, www.ptpo.camcom.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Maggiori dettagli sul concorso sono disponibili all’interno del bando: https://www.ptpo.camcom.it/doc/0000_trasparenza/0500_bandi_conc/2026/istruttori/20260313-bando.pdf.
Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere a: concorso.istruttori@ptpo.camcom.it.

Fonte: Camera di commercio di Pistoia-Prato

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