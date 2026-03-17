All'Università di Pisa un confronto pubblico sull'AI

Giovedì 19 marzo 2026 alle ore 15 presso l’Aula Magna della Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa si terrà il convegno “AI: un pensiero senza Anima? Scienza, coscienza e limite umano”. L’iniziativa nasce dalla volontà di spostare lo sguardo dall’ambito delle prestazioni e delle applicazioni dell’intelligenza artificiale, per riflettere introno alla domanda "cosa resta dell’uomo quando la macchina imita il suo pensiero?”

Sul tema si confronteranno voci provenienti da ambiti diversi: Riccardo Zucchi, Rettore dell’Università di Pisa; Maria Chiara Carrozza, Ordinario di Biorobotica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca; Monsignor Saverio Cannistrà, Arcivescovo di Pisa; Francesco Varanini, scrittore e Presidente di Assoetica.

A moderare l’incontro la giornalista Cristina Sagliocchi.

L’obiettivo del convegno non è stabilire se l’intelligenza artificiale sia “buona” o “cattiva”, ma aprire uno spazio di confronto sulle domande che essa solleva, invitando a riflettere sull’esistenza di un limite all’AI e sulla sua origine: se esso risieda nelle norme, nel mercato, nella tecnica o in una dimensione più intima dell’essere umano, quella che chiamiamo coscienza, responsabilità, spiritualità.

La formula scelta per il convegno è quella della tavola rotonda dialogica, pensata per favorire un confronto reale tra relatori e pubblico: studenti, docenti, ricercatori e cittadini saranno invitati a intervenire per contribuire alla riflessione.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa

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