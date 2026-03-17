Altro gazebo della Lega per il Sì al referendum sulla giustizia a Fucecchio

Nuova iniziativa della Lega a Fucecchio in vista del referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Dopo l’incontro pubblico dello scorso fine settimana con Andrea Crippa, commissario regionale del partito in Toscana, il Carroccio torna in piazza con un gazebo informativo per sostenere il voto favorevole.
L’appuntamento è fissato per la mattina di mercoledì 18 marzo, dalle 9.30 alle 13, in piazza XX Settembre, in occasione del mercato settimanale, nel centro della città natale di Indro Montanelli.
L’iniziativa, intitolata "IO VOTO SÌ / LA RIFORMA CHE FA GIUSTIZIA", vedrà la presenza di esponenti locali del partito, tra cui il segretario della sezione comunale Marco Cordone, che illustrerà ai cittadini i contenuti della riforma e le ragioni del sostegno al Sì.
L’evento è organizzato dalla sezione comunale di Lega Salvini Premier Fucecchio–Cerreto Guidi, nell’ambito delle iniziative di informazione sul referendum previsto per il 22 e 23 marzo.
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