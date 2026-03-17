Turista nel mirino delle borseggiatrici: furto sventato dai carabinieri in centro a Firenze

Ancora episodi di borseggio nel centro storico, ma questa volta il furto è stato sventato grazie all’intervento dei carabinieri, che nel pomeriggio di domenica 15 marzo 2026 hanno fermato due giovani accusate di aver preso di mira una turista tra la folla del fine settimana.

L’episodio è avvenuto in via dei Vecchietti, durante un servizio di pattugliamento. Le due donne, cittadine bulgare di 23 anni, entrambe senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine, avrebbero agito con una tecnica ben collaudata, approfittando della confusione nelle strade del centro.

Secondo la ricostruzione, mentre una delle due si avvicinava alla vittima per distrarla, la complice ha infilato la mano nello zaino della turista nel tentativo di sottrarre il portafoglio. L’azione è stata però notata dai militari, che sono intervenuti immediatamente bloccando le due giovani e recuperando la refurtiva, restituita alla legittima proprietaria.

L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di una delle due ventitreenni, mentre la complice è stata denunciata a piede libero. Per entrambe l’accusa è di tentato furto con destrezza in concorso.

Dopo il rito direttissimo celebrato nella mattinata successiva, l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti della giovane fermata l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.