Cartellone vietato al piccolo tifoso viola, la Cremonese si scusa: "Eccesso di zelo, sarà sempre il benvenuto"

La Cremonese ha pubblicamente chiesto scusa al giovane tifoso viola Tommaso, protagonista suo malgrado di un episodio avvenuto prima della partita contro la ACF Fiorentina allo stadio Stadio Giovanni Zini.

Il bambino, arrivato da Lodi per assistere alla gara, non ha potuto portare con sé in tribuna un cartellone realizzato personalmente, con la scritta 'Adesso nei sogni ci credo più forte, Tommy'. Il messaggio, però, è stato fermato dagli addetti alla sicurezza, che ne hanno vietato l'ingresso.

A poco meno di 24 ore dalla partita, sono arrivate le scuse ufficiali del club lombardo: "U.S. Cremonese, appurati i fatti, censura l'errore commesso per eccesso di zelo dal personale in servizio allo Zini - scrivono nel comunicato -. La società grigiorossa desidera scusarsi con Tommy e la sua famiglia per l'accaduto. Tommy sarà sempre il benvenuto nel nostro stadio".

Il cartellone negato avrebbe fatto seguito a un episodio ben diverso avvenuto nei mesi scorsi: durante la gara di andata allo stadio Franchi di Firenze, il giovane supporter era stato infatti invitato dalla Fiorentina e aveva potuto esporre un messaggio simile, diventando simbolo di passione e spontaneità sugli spalti.