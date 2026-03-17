'Poesie da ritagliare': un laboratorio creativo per i più piccoli a Casa Carducci

L’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte, guidata dal Sindaco Manuela Del Grande, continua a investire nella cultura come occasione di crescita, scoperta e partecipazione, con iniziative pensate per avvicinare anche i più giovani all’arte e ai luoghi simbolo della nostra storia locale, alla scoperta del patrimonio culturale e dell’identità del territorio.

Domenica 22 marzo alle ore 15.30, presso il Museo di Casa Carducci, si svolgerà “Poesie da ritagliare”, un laboratorio creativo rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, pensato per trasformare la visita al museo in un’esperienza di immaginazione, gioco e scoperta.

L’attività, continua il Sindaco, prenderà il via proprio dagli spazi della casa in cui dimorò Giosuè Carducci, uno dei luoghi culturali più significativi di Santa Maria a Monte. I bambini saranno accompagnati in un breve percorso di esplorazione del museo e delle opere di Antonio Possenti, artista che con il suo linguaggio visivo ricco di suggestioni e personaggi fantastici ha saputo dialogare con il mondo della poesia.

Da qui inizierà la parte più creativa dell’esperienza: attraverso ritagli, immagini, parole e colori, i partecipanti saranno guidati nella realizzazione di composizioni originali con la tecnica del collage, dando vita a piccoli mondi fatti di storie, personaggi e visioni nate dalla loro immaginazione.

Il laboratorio rappresenta un momento in cui arte e poesia diventano strumenti per stimolare la fantasia dei più piccoli, permettendo loro di sperimentare la creatività in modo libero e coinvolgente. Allo stesso tempo è un’occasione per far conoscere ai bambini e alle loro famiglie il patrimonio culturale custodito a Santa Maria a Monte, rendendo il museo uno spazio vivo, aperto e partecipato.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Santa Maria a Monte in collaborazione con PromoCultura e con il sistema museale Valdarno Musei, nell’ambito delle attività dedicate alla valorizzazione dei luoghi della cultura e alla promozione dell’educazione artistica tra le nuove generazioni.

Per partecipare è richiesta la prenotazione via e-mail scrivendo a biblioteca@comune.santamariaamonte.pi.it

Per informazioni è possibile contattare il numero 0587.261640

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

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