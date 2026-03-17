Certaldo, Lega denuncia: "Manifesti elettorali strappati, libertà di espressione a rischio"

I manifesti erano già stati strappati lo scorso 11 marzo. Dopo essere stati riaffissi, sono stati nuovamente strappati dopo nemmeno 24 ore. Lega: "In una democrazia matura il confronto politico deve svolgersi liberamente"
Lega Certaldo torna a denunciare un episodio di vandalismo sul territorio comunale:secondo quanto riferito, dopo il primo caso dell'11 marzo, quando erano stati strappati i manifesti a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia, anche ieri i cartelloni affissi negli spazi autorizzati in via Fratelli Cervi sarebbero stati nuovamente rimossi a meno di 24 ore dalla riaffissione.
"Si tratta di un atto grave che colpisce esclusivamente la nostra comunicazione politica, un chiaro tentativo di limitare la libertà di espressione - affermano in una nota Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo di Lega Certaldo -. Preoccupa che tutto avvenga sempre nello stesso punto, ed è evidente che la videosorveglianza sia insufficiente, soprattutto considerando la mole di traffico che transita in quel punto nevralgico, sollevando dubbi sull’efficacia delle misure messe in atto dall’amministrazione comunale".
Dalla nota si apprende che i carabinieri di Certaldo si sarebbero già attivati per identificare i trasgressori: "Ci auguriamo che la persona responsabile venga punita con la massima severità", aggiungono.
Nel loro intervento, gli esponenti del partito allargano poi il discorso al piano generale del confronto democratico: "In una democrazia matura, il confronto politico deve potersi svolgere liberamente. Purtroppo, a Certaldo sembra che la libertà di espressione valga solo in una direzione, mentre chi non si allinea viene sistematicamente ostacolato anche nelle forme più elementari di comunicazione consentite dalla legge.
Chiediamo un intervento immediato e concreto da parte dell’amministrazione per garantire il rispetto delle regole, rafforzare la sorveglianza e assicurare che simili episodi, già verificatisi anche in passato, non si ripetano. La politica a Certaldo deve tornare a svolgersi nel pieno rispetto della legge e dei cittadini, senza intimidazioni né ostacoli", concludono.
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