Plures Alia informa la cittadinanza che l’Ecocentro di viale Guidoni n.37, nell’area del parco di San Donato, nel comune di Firenze sarà chiuso al pubblico per lavori di manutenzione all’interno per tutta la giornata di giovedì 19 marzo.

Ricordando che tutti gli altri ecocentri presenti sul territorio gestito sono regolarmente aperti, si informa che già dalla giornata successiva, 20 marzo, la struttura sarà regolamentare aperta alla

cittadinanza per la ripresa dei normali conferimenti.

Nella giornata di giovedì, su area fiorentina, sarà possibile conferire i rifiuti presso l’ecocentro di San Donnino (via di S. Donnino n. 42) aperto il giovedì dalle 8 alle 14.

Per informazioni e dettagli, è sempre possibile utilizzare Aliapp, consultare il portale, www.aliaserviziambientali.it, oppure il telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle

8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e

0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa