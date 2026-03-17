Grande risultato per il Circolo Tennis Villanova: secondo posto alle finali regionali UISP

Domenica 8 marzo i campi del San Giuliano Sport hanno ospitato le finali regionali della Coppa Italia UISP di Tennis, organizzate da UISP Toscana, una giornata di grande tennis amatoriale che ha riunito alcune delle migliori squadre della regione.

Tra le protagoniste anche il Circolo Tennis Villanova, che ha conquistato un prestigioso secondo posto nel tabellone misto al termine di un percorso brillante e ricco di soddisfazioni.

La finale ha visto opposta la formazione empolese alla Polisportiva Dicomano, in una sfida combattuta e ricca di scambi spettacolari. In campo per il CT Villanova sono scesi Virginia Firenzuoli, Roberta Piu, Francesco Porro e Andrea Landi, protagonisti di incontri lunghi ed equilibrati, giocati con grande determinazione.

A sostenere la squadra anche il resto del gruppo composto da Massimiliano Berti, Rebecca Sani, Leonardo Bagnoli, Fabrizio Bini e Andrea Fontanelli, che ha contribuito al percorso del team durante tutta la competizione.

Nonostante la buona prova dei giocatori di Villanova, alla fine è stata la Polisportiva Dicomano a conquistare il successo. Resta comunque un risultato di grande valore per il CT Villanova, che con questo secondo posto regionale conferma la crescita del gruppo e guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti della stagione.

Fonte: Ufficio stampa

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