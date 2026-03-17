Due giornate dedicate alla cultura uzbeka all'Università per Stranieri di Siena

Attualità Siena
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Nei giorni 23 e 24 marzo 2026 l’Università per Stranieri di Siena accoglierà in piazza Carlo Rosselli 27/28 la delegazione della Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage di Samarcanda (Uzbekistan): Boynazarov Odiljon Fsyzulaevich, Mustaev Kamol Turonovich, e Sidikova Mastura Khakberdievna, docenti presso il Department of History and Cultural Heritage.

Le due giornate saranno dedicate alla promozione degli studi sulla cultura uzbeka, con numerosi eventi. Le giornate si apriranno con una introduzione della prof.ssa Carla Bagna, delegata del rettore alle Relazioni Internazionali, sulle relazioni attive fra i due atenei e sulle possibilità di mobilità fra Italia e Uzbekistan Seguirà la presentazione dell’offerta formativa e degli spazi dell’Università di Samarcanda. In occasione della visita della delegazione della Silk Road University, si inaugurerà una teca dedicata a libri e oggetti artigianali e artistici della tradizione uzbeka, donati dall’università ospite.

Agli eventi inaugurali sarà presente il rettore Tomaso Montanari.

Seguiranno quattro seminari di approfondimento dedicati a tematiche differenti inerenti all’Uzbekistan e la sua cultura, che saranno integrati nel quadro delle attività formative, in una prospettiva di confronto tra diverse prospettive disciplinari e orizzonti storico-culturali.

Gli incontri, condotti dai docenti uzbeki in collaborazione con i colleghi italiani, affronteranno i seguenti temi:

• Il Nowruz in Uzbekistan: capodanni a confronto in Asia
• La lingua e la cultura russa in Uzbekistan

• Samarcanda e il patrimonio artistico e archeologico dell’Uzbekistan
• Uzbekistan: processi di patrimonializzazione, turismo culturale di massa e pratiche di consumo

I seminari, aperti alla comunità universitaria e a chiunque sia interessata/o, si terranno in lingua inglese; quello su “La lingua e la cultura russa in Uzbekistan” prevede anche l’uso della lingua russa.

Fonte: Università per Stranieri di Siena

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