Incendio in un appartamento in via Canova a Firenze: casa inagibile, nessun ferito

Incendio in un appartamento nella tarda mattinata di oggi in via Antonio Canova, nel comune di Firenze. L’allarme è scattato intorno alle 12.20, quando i Vigili del fuoco del comando di Firenze, con personale proveniente dalla sede centrale e dal distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti per domare le fiamme divampate in un’abitazione al secondo piano di un condominio di cinque piani fuori terra.

Sul posto sono stati inviati una squadra, un’autoscala, un’autobotte e il carro aria. I pompieri sono entrati nell’appartamento passando dalla terrazza, dalla quale fuoriuscivano fumo e gas prodotti dalla combustione, riuscendo a spegnere l’incendio in breve tempo.

A scopo precauzionale è stato richiesto anche l’intervento di due equipaggi sanitari, ma nessuna persona è rimasta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento, l’appartamento è stato dichiarato non fruibile a causa dei danni provocati dal rogo.

Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale per gli accertamenti e la gestione della viabilità