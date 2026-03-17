Incidente con un camion, muore ciclista di 78 anni a Firenze

Incidente mortale a Firenze tra via Leopardi e viale Gramsci: muore ciclista di 78 anni dopo lo scontro con un camion
Incidente mortale nella mattinata di martedì 17 marzo a Firenze, dove un ciclista di 78 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un camion avvenuto all’incrocio tra via Leopardi e viale Gramsci.
Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato intorno alle 9.30. L’uomo, residente a Firenze, viaggiava in bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un mezzo pesante.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto durante il trasporto in ambulanza.
Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia municipale, viale Gramsci è stato temporaneamente chiuso al traffico, con ripercussioni sulla viabilità nella zona dei viali di circonvallazione.
Per agevolare i percorsi alternativi è stata inoltre disattivata temporaneamente la porta telematica di via Alfieri.
La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti, che stanno ricostruendo l’esatta sequenza dello scontro.
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