Si sente male, il comandante dei carabinieri lo salva: il ringraziamento di Lelio Rossi

Lelio Rossi, noto maestro ceramista di 92 anni di Montelupo Fiorentino, ha vissuto una disavventura: si è sentito male ed è stato salvato dal pronto intervento del comandante della locale stazione dei carabinieri. Rossi ha inviato una lettera di ringraziamento che trovate di seguito.

“Nei giorni scorsi, a Montelupo Fiorentino, dove vivo, ho accusato un malessere fisico di particolare gravità che mi ha colpito fuori dalla mia abitazione. Con tempestività il Comandante della stazione dei Carabinieri di Montelupo Fiorentino, luogotenente Bruno Mencarelli, mi ha prestato soccorso, avvisando i sanitari per l’immediato trasporto in ospedale. Il suo intervento mi ha salvato la vita. Per questo lo ringrazio pubblicamente per l’umanità dimostrata prima nel soccorrermi e poi nel sincerarsi delle mie condizioni in ospedale. Ai ringraziamenti personali mi piace estendere un pensiero di gratitudine all’Arma dei Carabinieri per il senso di responsabilità nel mettersi ogni giorno al servizio diretto dei cittadini”.

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