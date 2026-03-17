Si sente male, il comandante dei carabinieri lo salva: il ringraziamento di Lelio Rossi

Attualità Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Lelio Rossi, noto maestro ceramista di 92 anni di Montelupo Fiorentino, ha vissuto una disavventura: si è sentito male ed è stato salvato dal pronto intervento del comandante della locale stazione dei carabinieri. Rossi ha inviato una lettera di ringraziamento che trovate di seguito.

“Nei giorni scorsi, a Montelupo Fiorentino, dove vivo, ho accusato un malessere fisico di particolare gravità che mi ha colpito fuori dalla mia abitazione. Con tempestività il Comandante della stazione dei Carabinieri di Montelupo Fiorentino, luogotenente Bruno Mencarelli, mi ha prestato soccorso, avvisando i sanitari per l’immediato trasporto in ospedale. Il suo intervento mi ha salvato la vita. Per questo lo ringrazio pubblicamente per l’umanità dimostrata prima nel soccorrermi e poi nel sincerarsi delle mie condizioni in ospedale. Ai ringraziamenti personali mi piace estendere un pensiero di gratitudine all’Arma dei Carabinieri per il senso di responsabilità nel mettersi ogni giorno al servizio diretto dei cittadini”.

Notizie correlate

Firenze
Attualità
11 Marzo 2026

I giovani del servizio civile aiutano bambini, ragazzi e migranti e malati nel Fiorentino

Aiutare gli alunni a fare i compiti, giocare con i bambini nei nidi, organizzare laboratori e attività per favorire l'integrazione di migranti, trasportare i malati. E' quello che potranno fare [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
10 Marzo 2026

Le Amiche Montelupine alla mezza maratona di Parigi

Una Festa della donna diversa dal solito, all’insegna dello sport e dell’amicizia, per le Amiche Montelupine che hanno partecipato alla HOKA Semi de Paris, una delle mezze maratone più partecipate [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
10 Marzo 2026

Matrimoni e unioni civili: il Comune apre alla possibilità di celebrarli anche in luoghi diversi da quelli istituzionali

Il Comune di Montelupo Fiorentino apre alla possibilità di celebrare matrimoni e unioni civili anche in nuove location sul territorio. Con un avviso pubblico permanente, l’amministrazione invita strutture ricettive e [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina