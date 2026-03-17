Al via a Livorno la terza edizione di Leghorn Bricks, l'evento dedicato a promuovere il gioco con le costruzioni Lego

Leghorn Bricks, l'evento nato con lo scopo di promuovere il gioco con le costruzioni Lego, è stato presentato questa mattina in Comune a Livorno alla presenza dell'assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo e degli organizzatori Lorenzo Valdambrini, Clelia Zocchi e Francesco Baldacci.

La manifestazione si terrà agli Hangar Creativi (via Meyer, 65) sabato 21 (dalle 10 alle 22) e domenica 22 marzo (dalle 10 alle 20).

Leghorn Bricks quest'anno si compone di quattro aree:

• l'esposizione di opere fatte con i mattoncini Lego a cura di appassionati che liberamente portano le loro costruzioni originali oppure composizioni di set ufficiali;

• la zona ricreativa/ludica in cui si svolgono attività e laboratori aperti a tutti, a cura dell'associazione Club del Mattoncino di Figline e Incisa Valdarno, con gare di abilità, velocità, disegno, costruzioni e giochi;

• la vendita-scambio di set Lego e merchandise varie a carico di alcuni rivenditori del settore, professionisti e amatoriali;

• l'area “sfuso” in cui sarà possibile rovistare tra tantissimi mattoncini Lego per poterli eventualmente acquistare a peso.

Il costo del biglietto è di € 8, i bambini fino a 12 anni non pagano.

Non è prevista la prevendita.

Per riferimenti e contatti:

Lorenzo Valdambrini 3475143166 lorenzo@leghornbrciks.com

Clelia Zocchi 3920291450 clelia@leghornbricks.com

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa