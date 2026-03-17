Maltempo, codice giallo per vento forte sulla Toscana centrale

Cronaca Toscana
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In arrivo in queste ore un fronte freddo sulla Toscana, che porterà in particolare sul centro della nostra regione

In arrivo in queste ore un fronte freddo sulla Toscana, che porterà in particolare sul centro della nostra regione, dalla costa fino alle zone interne, nella giornata di mercoledì 18 marzo, vento forte e deboli piogge sull'Appennino. Saranno possibili anche deboli nevicate oltre gli 800 metri.

In particolare già nella giornata di oggi è previsto un rinforzo dei venti di Grecale con raffiche fino a 40-50 km/h in pianura e fino a 50-60 km/h sui rilievi centro-meridionali e sulla costa. Domani, mercoledì 18 marzo è previsto un ulteriore rinforzo con vento forte da nord-est con raffiche fino a 50-70 km/h in pianura, 60-80 km/h in collina e fino a 80-100 km/h in montagna.

Le province interessate dai fenomeni sono quelle di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Alla luce di questi fenomeni la Sala operative della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta di codice giallo per rischio vento dalle 9 di domani, mercoledì 18 marzo fino alla mezzanotte.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

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