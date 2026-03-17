Operazione Vola Vola per l'inclusione: a Avane una cena di sensibilizzazione

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A tavola per l'inclusione. Giovedì 26 marzo dalle 20 si terrà una cena di sensibilizzazione per l'Operazione Vola Vola, l'appuntamento è a La Vela Margherita Hack di Avane, in via Magolo 32 a Empoli.

L'Operazione Vola Vola è un progetto del Rotary e Rotaract Empoli, con il supporto del Distretto Rotary 2071, nato per sostenere – insieme alla Rete Inclusione – "una lotta gentile per l’inclusione". Per far sentire tutti e tutte parte di una comunità, insomma.

"Un percorso che parte dalla sensibilizzazione del territorio e si concretizza nel sostegno ai centri estivi davvero per tutti!" dicono gli organizzatori. E da Rete Inclusione arrivano i ringraziamenti alle associazioni per "creduto in questo grande progetto, per il sostegno alla nostra realtà e per condividere con noi la voglia di cambiare, a piccoli passi, la nostra società, rendendola più accogliente, consapevole e inclusiva".

Per partecipare alla cena e per info i numeri da chiamare sono 3338268205 e 3291111480.

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