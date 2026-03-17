Pallanuoto Ragazzi, Aquatempra Empoli U14 domina Livorno Aquatics

Domenica 15 marzo nella piscina comunale di Empoli si è disputata la sesta giornata del campionato FIN Toscana, sezione Ragazzi, 1ª fase. Il team di pallanuoto Aquatempra Empoli Under 14, guidato da coach Asatiani, ha ottenuto una vittoria netta per 22–5 contro Livorno Aquatics: una partita interpretata con attenzione, intensità e continuità dal primo all’ultimo tempo.

L’approccio è stato subito positivo: nel primo tempo la squadra ha preso in mano la gara con ordine e buona organizzazione difensiva, chiudendo avanti 2–0. Nel secondo tempo il ritmo si è alzato e, pur con una partita ancora viva, i ragazzi sono riusciti a mantenere il controllo, vincendo il parziale 5–3 e andando all’intervallo lungo avanti 7–3.

Nel terzo tempo è arrivato un ulteriore allungo: maggiore aggressività, buone soluzioni offensive e più continuità in entrambe le fasi hanno portato al 6–1 di parziale, che ha indirizzato definitivamente la partita.

Nell’ultimo quarto la squadra ha continuato a spingere senza abbassare l’attenzione, chiudendo con un convincente 9–1 che fissa il punteggio sul 22–5 finale.

Il coach Nikolai Asatiani: “Abbiamo fatto una buona partita, giocando con attenzione e intensità dall’inizio alla fine. Al di là del risultato, mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra: i ragazzi hanno cercato di fare le cose provate in allenamento, con ordine, collaborazione e voglia di aiutarsi. Questa è la strada giusta per continuare a crescere”.

La prestazione conferma la crescita del gruppo e il buon andamento del campionato che vede la squadra empolese in terza posizione con 12 punti. Prossimo appuntamento domenica 29 contro Torre NP Pontassieve.

Campionato: FIN / Toscana / Ragazzi / 1ª fase

Gara: 6ª giornata

Aquatempra Empoli – Livorno Aquatics 22–5

Parziali: 2–0 | 5–3 | 6–1 | 9–1

Aquatempra Empoli U14

Rogai F., Bagni R. (2), Veklyuk T. (2), Bini T. (5), Mascia G. (8), Loffredo L., Geografo M., Provenzano G. (4), Cinelli I. (1), Neri G.

Livorno Aquatics: Bini, Calcio Gaudino, Pazzagli C., Mainetti, Mantellassi, Vannini (3), Licci, Miranda F., Miranda T., Rizzi Sentieri, Forgiarini (1), Vivaldi (1), Massei, Ditel, Coli. All. Romano F, Boldrini.

Classifica: RN Florentia A 18, Pol. CSI Pisa 15, Aquatempra 12, Azzurra N. Prato 9, RN Florentia B 9, Torre NP Pontassieve 7, RN Florentia rosa 6, Dream Sport 4, Livorno Aquatics 3, Esseci Nuoto 3, Pol. Olimpia C.V. Elsa 0.

Prossima partita: Domenica 29 marzo, Torre NP Pontassieve – Aquatempra.

Fonte: Ufficio Stampa