Paolo Boccia presenta i suoi libri a Cambio

Cultura Cecina
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Il 20 marzo alle 18 al centro culturale Cambio di Castelfiorentino saranno presentati "Dal mio punto di vista" e "Contatto" di Paolo Boccia.

Dopo il successo della sua autobiografia “Dal mio punto di vista”, in cui Paolo Boccia, fisioterapista cieco nato a Firenze nel 1968, racconta con ottimismo la sua rinascita dopo un incidente in moto a sedici anni, l’autore torna in libreria con il suo nuovo libro ConTatto nel quale racconta, senza filtri, il suo percorso di fisioterapista, dagli inizi presso il CTO di Firenze ad oggi. La sua narrazione è frutto di oltre trent’anni di carriera professionale. Ma non pensate che in questo libro la fisioterapia venga narrata semplicemente come professione: il rapporto col paziente non mai riferito soltanto alla risoluzione del problema fisico, è specifico e puntuale, che certo importante, ma parte di un processo di cura è è in cui corpo e mente costituiscono un unicum. Il rapporto che Paolo crea coi suoi pazienti si fonda su due elementi chiave: ascolto ed energia. Ascoltare cercare di capire le problematiche, le tensioni, le è cause pi profonde dalle quali spesso scaturisce il malessere propriamente fisico. ù L’energia, invece, si trasmette, si riceve, si produce: un ciclo virtuoso che accompagna quello riabilitativo, che aiuta a ritrovare fiducia nelle proprie capacit e che conduce alla guarigione. Aneddoti, persone, situazioni, pi o meno à ù singolari: Paolo, con il suo stile ironico e diretto, ci racconta il lato pi profondo ù e umano del suo mestiere di fisioterapista.

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