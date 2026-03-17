Per il referendum apertura straordinaria di Palazzo Leggenda

Una mattinata straordinaria a Palazzo Leggenda dal titolo “Scuole chiuse, storie aperte” a Empoli. Nella seconda giornata di votazioni per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale, lunedì 23 marzo 2026, dalle 9 alle 13, tutte le bambine ed i bambini che sono a casa perché la scuola è sede di seggio, potranno recarsi nella loro biblioteca e trascorrere una bella mattinata. Ma attenzione, l’apertura è dedicata a tutte e tutti!

Che cosa si sta preparando? Letture per tutte le età, per riscoprire il piacere delle storie condivise, e sessioni di giochi da tavolo, per unire cultura e divertimento in un’unica esperienza.

Non è necessaria la prenotazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa