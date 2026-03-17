Al Teatro della Compagnia di Castelfranco va in scena 'Pinocchio racconta Pinocchio', con Andrea Balestri

Un tuffo nei ricordi, un viaggio nella magia e nelle emozioni di una storia che ha fatto sognare intere generazioni. Domenica 22 marzo 2026 alle ore 17:30, il Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto (PI) ospiterà “Pinocchio racconta Pinocchio”, uno spettacolo capace di riportare il pubblico dentro uno dei racconti più amati di sempre, ma da un punto di vista unico e sorprendente.

A guidare questo viaggio sarà Andrea Balestri, il Pinocchio dello storico sceneggiato televisivo diretto da Luigi Comencini nel 1972. Non un semplice spettacolo teatrale, ma un racconto vivo, autentico, in cui il protagonista apre le porte dei suoi ricordi e condivide emozioni, curiosità e momenti mai raccontati.

Sul palco si alternano parole, immagini, musica e scene dal vivo, dando vita a un’esperienza coinvolgente che unisce racconto e spettacolo. Il pubblico viene accompagnato dietro le quinte di

un’opera che ha segnato la storia della televisione italiana, tra aneddoti, momenti emozionanti e ricordi che prendono forma davanti agli occhi degli spettatori.

Lo spettacolo riesce così a parlare a tutti: a chi è cresciuto con Pinocchio, a chi lo ha scoperto negli anni, ma anche a chi vuole semplicemente vivere una serata diversa, fatta di emozioni sincere e

condivise.

Accanto ad Andrea Balestri, sul palco saliranno Claudia Liciana Galli, Paolo Fiorentini, Donato Savarese, Chiara Chiocchini, Giulia Savarese e Massimo Santucci, insieme al corpo di ballo formato da allievi della scuola di danza locale, per uno spettacolo corale capace di alternare racconto, musica e movimento.

Non si tratta di una celebrazione nostalgica, ma di un racconto che torna a vivere sul palco, capace di far sorridere, emozionare e, per un attimo, far tornare bambini.

“Pinocchio racconta Pinocchio” è uno spettacolo adatto a tutte le età, pensato per coinvolgere famiglie, appassionati di teatro e chiunque voglia lasciarsi trasportare da una storia senza tempo.

L’appuntamento è per domenica 22 marzo alle ore 17:30 al Teatro della Compagnia, in via Dante Alighieri 28 a Castelfranco di Sotto (PI).

Un’occasione speciale per riscoprire Pinocchio... direttamente dalla voce di chi lo è stato davvero.

Fonte: L'ABC di Pinocchio - Ufficio stampa

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