Politiche attive per il lavoro e l’inclusione, incontro a Avane

Un incontro per discutere di politiche attive per il lavoro e inclusione organizzato dal Partito democratico Empolese Valdelsa, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, si terrà giovedì 19 marzo alle 18 alla casa del popolo di Avane a Empoli.

Si illustreranno le misure messe in campo dalla Regione per affrontare temi cruciali per il futuro della Toscana.

All’incontro prenderanno parte Brenda Barnini, consigliera regionale e presidente della commissione Lavoro e sviluppo economico del Consiglio Regionale della Toscana;

Irene Galletti, consigliera regionale e coordinatrice territoriale M5S Toscana;

Alberto Lenzi, assessore regionale con delega al lavoro e Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli.

Coordinerà Giorgio Benassi, responsabile organizzazione del PD Empolese Valdelsa.

Sarà un’occasione preziosa per spiegare nei dettagli alcuni punti programmatici del governo regionale: dal reddito di inclusione, alle politiche attive per il lavoro, al nuovo piano sperimentale che punta a rafforzare le opportunità di lavoro attraverso la collaborazione tra enti pubblici, aziende e cooperazione sociale.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

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