Raffica di controlli dei carabinieri a Firenze: quattro arresti tra furti su auto e spaccio

Fine settimana di intensi controlli nel capoluogo toscano, dove i carabinieri di Firenze hanno eseguito quattro arresti nell’ambito di attività di prevenzione e repressione dei reati tra furti su auto e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tentano di rubare in un'auto

Il primo intervento risale alla notte del 14 marzo 2026, quando la segnalazione di un residente al 112 ha permesso ai militari di sorprendere due uomini mentre stavano rubando all’interno di un’auto in sosta. L’uomo, svegliato dal rumore di un vetro infranto, ha notato i malviventi dopo che avevano danneggiato il deflettore di una Nissan Juke parcheggiata.

Le pattuglie hanno rintracciato i sospetti in via Benedetto Marcello, arrestando due uomini nordafricani di 44 anni, senza fissa dimora, trovati in possesso di attrezzi da scasso e generi alimentari appena rubati. Dopo la convalida, per entrambi è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Arresto per spaccio in piazza Leopoldo

Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno i Carabinieri sono intervenuti in piazza Leopoldo, dove hanno arrestato in flagranza un giovane tunisino del 2002 sorpreso a spacciare hashish.

Il giovane, che si muoveva in monopattino, aveva appena ceduto circa due grammi di droga a un uomo di 33 anni. La perquisizione ha permesso di trovare altre dosi, materiale per il confezionamento, un cellulare e circa 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, mentre per lo spacciatore, dopo la direttissima, è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Firenze.

Droga nascosta nell’auto durante un controllo in via Aretina

L’ultimo arresto è avvenuto nella notte durante un posto di blocco in via Aretina, dove i militari hanno fermato un giovane magrebino del 1997 a bordo di una Lancia Y.

Inizialmente trovato con alcune dosi di cocaina e hashish, l’uomo ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di perquisire l’auto, scoprendo 31 dosi di cocaina già confezionate, altro hashish e 1.700 euro in contanti, nascosti all’interno di un sedile. Anche per lui, al termine del processo per direttissima, l’Autorità giudiziaria ha disposto il divieto di dimora nel capoluogo fiorentino.