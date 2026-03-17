Referendum, a Cerreto Guidi 8000 elettori

Domenica 22 marzo dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e Lunedì 23 marzo dalle ore 7,00 alle ore 15,00, si voterà per il referendum sulla giustizia per confermare o respingere una legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento che modifica diversi articoli della Costituzione.

A Cerreto Guidi gli elettori sono 7963 (le donne 4083, gli uomini 3880).

Gli elettori potranno votare nelle 10 sezioni poste in tutto il territorio comunale. In particolare 3 sezioni sono collocate in Via Ildebrandino, alle Scuole Medie, a Cerreto Guidi, Le altre sezioni sono cosi dislocate: 3 a Stabbia (scuola primaria), 2 a Lazzeretto (scuola primaria) e 2 a Bassa (scuola primaria).

E’ necessario presentarsi al seggio muniti di un documento d’identità in corso di validità e della tessera elettorale.

Il Comune di Cerreto Guidi terrà aperto l'Ufficio elettorale per il ritiro delle Tessere elettorali non consegnate e richiesta duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, coi seguenti orari: Venerdì 20 marzo dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con orario continuato; Sabato 21 marzo dalle ore 9,00 alle ore 18,00, con orario continuato; Domenica 22 Marzo dalle ore 7,00 alle ore 23,00 con orario continuato e Lunedì 23 marzo dalle ore 7,00 alle ore 15,00, con orario continuato.

Per tutte le informazioni utili sulle elezioni, è infine attiva un’apposita sezione sul sito del Comune di Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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