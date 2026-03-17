Referendum Giustizia, ultima iniziativa del comitato empolese della Società Civile per il NO

Il comitato empolese della Società Civile per il NO è giunto al termine di un percorso che lo ha visto presente in numerosi circoli del territorio. Sono state tante le iniziative organizzate, così come numerose sono state le persone che hanno partecipato: un lavoro capillare con l'obiettivo di spiegare e chiarire gli effetti nefasti sulla vita quotidiana di tutti noi che avrebbe la riforma costituzionale promossa dal Governo.

Tutto questo è stato reso possibile grazie all'impegno costante dei volontari e volontarie che hanno speso tanto del loro tempo nelle diverse attività della campagna referendaria. Per ringraziare tutte e tutti, il comitato da appuntamento Giovedì 19 Marzo alle 19:30 presso il Circolo Arci Cascine di Empoli per una cena a buffet. Saranno ospiti Antonio Settembre, Presidente di Sezione della Corte di Appello di Firenze, e Alessia Carpino , funzionaria UPP della Corte di Appello di Firenze