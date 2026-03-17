Ruba cellulare a una donna alla stazione San Rossore e tenta la fuga, arrestato 28enne

Furto di cellulare nei pressi della stazione ferroviaria di San Rossore, arrestato un uomo di 28 anni. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio del 15 marzo, quando i Carabinieri delle Stazioni di Migliarino Pisano e San Giuliano Terme sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 28enne, di origine straniera, avrebbe sottratto con destrezza il telefono cellulare a una donna straniera di 52 anni, per poi tentare di allontanarsi rapidamente nelle vie limitrofe alla stazione.

Il tempestivo intervento delle pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio ha consentito di intercettare il sospettato a breve distanza dal luogo del reato. Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto lo smartphone, che è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Su disposizione del Sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo.

Nella mattinata successiva il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa.