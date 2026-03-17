Referendum del 22-23 marzo: a San Miniato aperture straordinarie dell'ufficio elettorale e dell'anagrafe

In occasione del referendum costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, sono previste aperture straordinarie dell’ufficio elettorale per consentire il rilascio della tessera elettorale agli elettori che ne siano sprovvisti per smarrimento, furto, deterioramento, esaurimento degli spazi o mancata consegna. L’ufficio (via Ferrante Aporti 23/a, San Miniato Basso), resterà aperto con orario continuato venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo dalle 9 alle 18, domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Contestualmente, per agevolare i cittadini ancora in possesso della sola carta d’identità cartacea, che perderà validità il 3 agosto 2026, sarà possibile richiederne la sostituzione con la carta d’identità elettronica in via eccezionale anche senza appuntamento all’ufficio anagrafe. Gli sportelli saranno aperti con orario straordinario venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo dalle 15 alle 18, mentre domenica 22 marzo sarà possibile accedere sia la mattina dalle 10 alle 12 sia il pomeriggio dalle 15 alle 18.

“Invitiamo tutti i cittadini a verificare per tempo la propria tessera elettorale e a usufruire delle aperture straordinarie degli uffici messe a disposizione dal Comune - dichiara il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Votare è un diritto fondamentale e vogliamo garantire a tutti le migliori condizioni per esercitarlo. Allo stesso tempo, cogliamo l’occasione delle aperture straordinarie per facilitare il passaggio alla carta d’identità elettronica, semplificando l’accesso ai servizi anagrafici. Desidero infine rivolgere un sentito ringraziamento al personale dei servizi URP-Demografici per l’impegno quotidiano e la professionalità con cui gestiscono un forte afflusso di utenti”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici demografici: demografici@comune.san-miniato, 0571.406502/6/7/8/9.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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